Manovra: Schlein, ‘governo Meloni fa ogni giorno scelte contro donne’

Dicembre 29, 2023

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Il primo governo guidato da una donna fa ogni giorno scelte contro le donne. Del resto noi non pensiamo che l’ambizione massima di una donna sia diventare madre o che valga in funzione dei figli che ha…”. Così Elly Schlein in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sulla manovra.