Manovra: Schlein, ‘governo Meloni tradisce promesse, Pd vicino a famiglie’

Ottobre 27, 2023

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – “Questa manovra vede il tradimento di tutte le promesse fatte dal governo di Giorgia Meloni. Soprattutto siamo impegnati a difendere la sanità pubblica e universalistica dai tagli che il governo Meloni sta facendo e che si traducono in tagli ai servizi delle persone, maggiore difficoltà delle regioni e allungamento delle liste d’attesa”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Mestre per un convegno sul diritto all’abitare.

“Questo produce che chi ha un portafoglio ben gonfio riesce a saltare le liste e andare dal privato, ma chi non ha questa possibilità’ sta rinunciando a curarsi e noi pensiamo a un sistema sanitario nazionale che sia fatto invece su misura dei bisogni delle persone che da sole non ce la fanno a curarsi”.

“Per noi i diritti sociali e civili stanno insieme, sono tutti prioritari ugualmente. In questa manovra stiamo insistendo sul tema del salario minimo che tornerà presto in aula grazie all’impegno delle opposizioni che hanno trovato unità su una proposta di legge. Stiamo insistendo su misure per aiutare le famiglie che hanno visto eroso il loro potere di acquisto, è una manovra ingiusta che non ridà’ slancio all’economia che ne ha bisogno”.