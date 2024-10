Manovra: Schlein, ‘premier mente sapendo di mentire, quella su accise è tassa-Meloni’

10 Ottobre 2024

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – Sulle tasse “Meloni mente sapendo di mentire. Il Piano strutturale di bilancio approvato in Cdm reca a pagina 116 l’allineamento delle accise diesel a quelle della benzina: parliamo di 3 miliardi in più dalle tasche di cittadini e imprese, 70 euro a famiglia. È una nuova ‘tassa Meloni’ e non l’abbiamo inventata, ma l’abbiamo trovata scritta su un loro documento”. Lo ha detto Elly Schlein a L’aria che tira, su La7.

“Tutta la sua propaganda si è sbriciolata letteralmente, con aumenti senza nemmeno investire sulla mobilità sostenibile, quindi una tassa oltretutto regressiva”, ha aggiunto.