Manovra: Schlein, ‘residui assegno unico restino, aiutano famiglie e occupazione’

Settembre 3, 2023

Cernobbio (Co), 3 set. (Adnkronos) – “Le politiche di sostegno alle famiglie non bastano; il Pd si è molto battuto ad esempio sull’assegno unico familiare, uno strumento universale di sostegno alle famiglie su cui dobbiamo continuare a investire. E’ bene che i residui di questa misura siano lasciati su questo questo tipo di misura, che è un forte impegno verso le famiglie e l’infanzia”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein intervenendo in video collegamento al Forum di Cernobbio.

“Possiamo fare di più -aggiunge Schlein- e fare un grande investimento sulle infrastrutture educative e sociali. Investire nei nidi, ad esempio, sostiene le famiglie nella conciliazione dei tempi e rappresenta anche un grande boost per l’occupazione femminile”.