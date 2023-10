Manovra: Schlein, ‘responsabile? No con tagli a sanità e no a salario minimo’

Ottobre 25, 2023

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – “Le ho sentito dire al Senato che è fiera di avere fatto delle manovre responsabili e serie. Noi ci batteremo per una riforma del patto di stabilità che non torni agli errori dell’austerità. Ma non troviamo nulla di responsabile nei tagli alla sanità o non fare il salario minimo mentre Eurostat ci dice che il 63% delle famiglie italiane fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Il Pd continuerà a battersi per quelle famiglie”. Così Elly Schlein in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio Ue.