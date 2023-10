Ottobre 16, 2023

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “I deputati operano senza vincolo di mandato. Così come danno la fiducia al Governo, la possono togliere. L’appello di Meloni a non presentare nessun emendamento al bilancio trasforma il Parlamento in un soprammobile. Auspico che i parlamentari di maggioranza si ribellino”. Così Arturo Scotto del Pd su twitter.