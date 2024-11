Manovra: Scotto (Pd), ‘garante scioperi venga a spiegare in Parlamento’

26 Novembre 2024

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “Chiediamo un’audizione urgente del garante sugli scioperi in commissione Lavoro della Camera sullo sciopero generale indetto da Cgil e Uil. Vogliamo comprendere quale sia la motivazione della possibile limitazione di un diritto costituzionale nel settore dei trasporti. Siamo molto preoccupati perché stiamo assistendo a una vera e propria campagna politica da parte del ministro delle Infrastrutture Salvini che punta a mettere lavoratori contro altri lavoratori. Non è accettabile e dunque chiediamo che il Parlamento sia informato subito”. Così il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Artuto Scotto.