Manovra: senatrici Pd, ‘da Meloni propaganda, misure per famiglie insufficienti’

11 Novembre 2024

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Le misure per le famiglie di cui si vanta oggi la premier Meloni sono del tutto insufficienti, dedicate a una ristretta minoranza, fatte a spot e miopi, senza una visione di futuro. Alla terza finanziaria, la premier continua a fare propaganda, dopo che sulla manovra hanno espresso forti critiche tutte le organizzazioni sociali, le istituzioni e i sindacati, dal Gimbe a Bankitalia, passando per Confindustria e per l’Anci. E’ una manovra che non punta con coraggio sulle donne e sui giovani, come dovrebbe”. Così le senatrici Pd in una nota.

“Gli asili nido, per esempio, specie al Sud – proseguono le senatrici Pd – vanno costruiti e ne va finanziata l’attività, mentre il governo ha tagliato questo obiettivo nel Pnrr, per cui il futuro è un mistero. In manovra c’è molto poco per le lavoratrici e soprattutto per aumentare l’occupazione femminile, vero volano di sviluppo. Le misure sono orientate e premiano le famiglie con una divisione tradizionale dei ruoli. Il quoziente familiare scoraggia il secondo percettore di reddito, cioè la donna”.

“L’aumento del congedo parentale di un mese all’80%, che è meglio di niente, non inciderà sulla condivisione del lavoro domestico e di cura, perché lo prenderanno le madri, che guadagnano meno dei padri. Pensare poi che il bonus bebé possa invertire la denatalità significa non aver compreso qual è la situazione delle giovani coppie e delle ragazze nel nostro Paese”.