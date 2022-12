Manovra: Serracchiani, ‘con nuovi ritardi difficile vada in aula domani’**

Dicembre 20, 2022

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – “L’ennesimo rinvio. Ci hanno convocato alle 13, poi alle 14. Ora ci hanno detto che prima delle 17 non ci saranno testi da poter visionare. Oggi direi che siamo oltre ogni limite accettabile e questo pregiudica anche l’arrivo in aula della manovra domani come previsto”. Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.

“Se ci saranno altri ritardi è molto difficile che la manovra arrivi in aula domani. E’ tutto fermo e il problema è loro, della maggioranza. Ma ancora più grave della lentezza, dell’assenza di regia e del poco rispetto per il Parlamento, sarebbe aggiungere nella manovra anche qualcosa che riguardasse la giustizia, in particolare qualche condono e l’estinzione di qualche reato tributario. Sarebbe inaccettabile”.