Manovra: Silvestri, ‘bocciata anche da maggioranza, legge non va’

13 Novembre 2024

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – La manovra del governo Meloni ha incassato “la bocciatura della maggioranza con 1200 proposte di modifiche”. “Critiche” in primis da “Forza Italia” con “oltre 500” emendamenti, poi dalla “Lega di Giorgetti” con più di 400, “da FdI con 190” emendamenti, “ed è venuta meno anche la compostezza di Noi Moderati con 142 proposte di modifica. Noi accogliamo questa presa di coscienza della maggioranza: questa legge di bilancio non va”. Lo ha detto il capogruppo del M5s alla Camera, Francesco Silvestri, nella conferenza sulla manovra per presentare gli emendamenti e le proposte dei pentastellati. Silvestri ha quindi sottolineato che il Movimento si è “distinto nell’opposizione” per gli emendamenti presentati.