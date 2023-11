Manovra: Silvestri (M5S), ‘non un euro di più in busta paga’

Novembre 2, 2023

Roma, 2 nov. – (Adnkronos) – “A gennaio le persone non vedranno un euro di più in busta paga perché il taglio del cuneo fiscale non è nient’altro che la conferma delle misure fatte con i governi Conte e Draghi: loro non hanno aggiunto nulla. Quello che aumenterà saranno le tasse. Aggiungo che in tutto quest’anno hanno incassato miliardi di accise di benzina e hanno restituito, sotto forma di sconti sulla benzina, poche centinaia di milioni. Il caro vita graverà molto di più sulle famiglie di quanto sia stato messo in campo per aiutarle”. Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera, in un’intervista a Today.