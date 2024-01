Manovra: Speranzon, ‘con Degni la misura è colma’

Gennaio 3, 2024

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “L’insistenza con la quale il consigliere della Corte dei Conti Marcello Degni continua nell’attaccare Governo e Parlamento sarebbe già di per sé sufficiente per chiederne le dimissioni immediate. Come Gruppo di Fratelli d’Italia presenteremo una interrogazione perché la misura è colma”. Lo afferma Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia al Senato.

“Vogliamo e pretendiamo di sapere come, dal momento della sua nomina, questo magistrato abbia agito perché la sua condotta indecente tutto lascia pensare che non sia stato imparziale nelle sue decisioni. I giudici lo devono essere, non è accettabile che si spingano a esternazioni come quelle che abbiamo letto e ci aspettiamo una condanna inequivocabile dal Pd e dalla Schlein che invece ancora si fa attendere”.