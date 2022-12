Manovra: Steger, ‘luci e ombre, Svp e Union Valdotaine si astengono’

Dicembre 23, 2022

Roma, 23 dic. (Adnkronos) – “Una manovra con luci e parecchie ombre” che porterà all'”astensione” di Svp e Union Valdotaine. Lo ha annunciato Dieter Steger, delle Minoranze linguistiche, nella dichiarazione di voto sulla fiducia alla legge di Bilancio alla Camera. Un provvedimento che “non ha una linea chiara” frutto di un percorso “accidentato” , con “un’interlocuzione difficile” tra Governo e Parlamento e “un rapporto difficile spesso al limite della correttezza istituzionale e non sempre trasparente tra maggioranza e opposizione”. Steger ha sottolineato con favore in particolare le scelte contro il caro bollette e quelle per “contenere il costo del lavoro”, anche se su questa questione “si poteva e si doveva fare di più”.