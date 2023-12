Manovra: su congedo paritario voto a favore di tutte le opposizioni

Dicembre 28, 2023

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – Tutte le opposizioni hanno votato a favore dell’emendamento Pd sul congedo paritario illustrato in aula da Elly Schlein. La proposta prevede un congedo paritario retribuito al 100% per entrambi i genitori ed era stata già avanzata dalla segretaria dem nel primo ‘faccia a faccia’ in aula con la premier Giorgia Meloni. Fra gli interventi a favore anche quello di Chiara Appendino, vicepresidente M5S.