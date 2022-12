Manovra: Tajani, ‘lotta a evasione non si fa con Pos e tetto al contante’

Dicembre 4, 2022

Roma, 4 dic (Adnkronos) – “La lotta alla corruzione e all’evasione non si fa pagando o meno il caffè con la carta di credito o il bancomat. Io pago con il bancomat, ma gli anziani o chi non è abituato deve avere libertà. Anche il tetto al contante, gli esperti dicono che non è li che si evade. Poi c’è il tema dei turisti che vengono nel nostro Paese e non sono abituati. I turisti arabi non puoi cacciarli dicendo che attraverso il contante si fa danno alla legalità, non è questo il problema”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antinio Tajani a ‘Che tempo che fa’.