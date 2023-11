Novembre 4, 2023

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Ero al Forum #ElleActive a discutere di occupazione femminile, nidi, gap salariale e arriva l’errata corrige alla manovra: passa da tre a un anno il periodo di decontribuzione per le lavoratrici con 2 figli. Come la storia del nido gratis che in realtà non è mai esistito…”. Così su X la senatrice del Pd Cristina Tajani.