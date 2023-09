Manovra: Tajani, ‘pensiamo a detassazione straordinari medici per problema liste d’attesa’

Settembre 8, 2023

Gaeta, 8 set. (Adnkronos) – “In questi giorni, chiaramente, parleremo anche dei temi legati alla manovra economica. Il taglio del cuneo fiscale è indispensabile perché dobbiamo aiutare le assunzioni di giovani lavoratori e permettere ai lavoratori che hanno già un posto di avere un potere d’acquisto migliore di fronte all’inflazione. E pensiamo che si debbano detassare le tredicesime, magari anche gli aumenti di salario, tutto ciò che è al di fuori del salario”. Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Esteri, vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, a margine dell’evento ‘Azzurra libertà’, organizzato dal movimento giovanile del partito forzista, in corso di svolgimento a Gaeta.

“Pensiamo anche alle detassazione degli straordinari di medici e infermieri per cominciare a risolvere la questione delle liste di attesa perché serve una maggiore presenza anche al di fuori dell’orario normale di medici e infermieri – prosegue -. Questi sono alcuni dei temi sui quali ci impegneremo e discuteremo anche in questi giorni tra di noi, puntando sulla crescita economica”. “Deve essere una manovra che guardi, però, anche ai pensionati. Insisteremo per aumentare la pensione minima che è già arrivata a 600 euro: l’obiettivo è arrivare a mille euro alla fine della legislatura. Pensiamo anche ai giovani che rischiano di non avere la pensione quando smetteranno di lavorare”, conclude Tajani.