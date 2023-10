Ottobre 17, 2023

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Ci sono stati degli interventi sostanziosi per abbattere le liste d’attesa. Non ci sono tasse sulla successione e ci sarà il rinnovo del contratto per le forze dell’ordine. La manovra finanziaria va nella direzione dell’aiuto dei più deboli”. Lo ha detto a Radio anch’io il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.