Manovra: Terzi (Fdi), ‘piano strutturale dà certezza alla Nazione’

9 Ottobre 2024

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “E’ importante notare che questo dibattito si sia aperto oggi con la voce autorevole del senatore Monti, il quale ha espresso considerazioni favorevoli sulle decisioni del governo in termini di finanza pubblica. Una posizione che si aggiunge alle tante osservazioni positive che mi vengono sottoposte in commissione Affari Europei da numerosi interlocutori”. A dirlo il senatore di Fratelli d’Italia Giulio Terzi, presidente della commissione Affari Europei durante la discussione in Aula del Piano strutturale nazionale di bilancio di medio termine.

“E’ assolutamente evidente che con questo piano il governo Meloni stia dando una risposta concreta e programmatica, nonostante il momento storico caratterizzato da crisi altamente drammatiche”, e prosegue: “Un piano che garantisce certezza, a differenza delle politiche poco lungimiranti dei governi che ci hanno preceduto. E lo fa con un piano strutturale che affronta le criticità strutturali del paese, che nasce dall’idea di realizzare un’economia sociale e un mercato dinamico, in modo da rendere la nostra nazione più attraente per gli investimenti. Il tutto in continuità e in correlazione con gli adempimenti previsti dal Pnrr e in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. Una visione strategica d’insieme con la quale il governo lancia un messaggio chiaro: nessuno verrà lasciato indietro”, conclude Terzi.