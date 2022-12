Manovra: Terzo Polo via da commissione ma no ostruzionismo

Dicembre 20, 2022

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – Vista la paralisi dei lavori, il Terzo Polo non parteciperà più all’esame manovra in commissione Bilancio della Camera, ma, assicura Carlo Calenda, “da noi ostruzionismi non arriveranno mai”. In ogni caso “vigileremo con tutte le nostre forze, finanche a chiamare in causa chi le Istituzioni della Repubblica le difende in maniera più autorevole di me”, aggiunge il capogruppo alla Camera, Matteo Richetti. “Siamo di fronte ad una gestione che il Parlamento della Repubblica non merita -aggiunge- cosa andiamo a fare nelle prossime dieci ore? A far umiliare la funzione del parlamentare? Siamo ad un livello che non si è mai raggiunto nell’elaborazione di una legge cardine”.