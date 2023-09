Manovra: Tinagli (Pd), ‘manca strategia di crescita’

Settembre 29, 2023

Roma, 29 set (Adnkronos) – “Starà al governo italiano dimostrare che la prossima legge di bilancio metterà l’Italia in condizione di crescere e ripagare il proprio debito”. Lo ha detto l’eurodeputata del Pd Irene Tinagli, presidente della Commissione per i problemi economici e monetari a Bruxelles, a ìCoffee Break’ su la 7.

“Purtroppo nell’ultimo anno non sono stati fatti interventi per stimolare la crescita, abbiamo visto un forte rallentamento ed ora dovremmo accelerare, da un lato con gli investimenti del Pnrr e dall’altro mettendo in campo un sostegno a imprese e investimenti privati come era stato con industria 4.0 -ha aggiunto Tinagli-. Ho l’impressione che questo rallentamento sia dovuto anche alla fine dell’effetto Draghi di cui la Meloni aveva inizialmente goduto: ora i nodi sono arrivati al pettine e i mercati guardano all’Italia con qualche preoccupazione, hanno la sensazione che le loro aspettative rispetto al governo Meloni siano state disattese”.

“Un anno fa Meloni si presentava a loro come una liberale, moderata, capace di rimettere in moto l’economia, ed invece ha finito per guidare un governo senza una chiara linea di politica economica, costellato da interventi improvvisati e un po’ pasticciati, a volte dal sapore demagogico, e poco efficaci”, ha spiegato ancora.