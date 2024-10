Manovra: Todde, ‘barzelletta, incentrata su tagli e austerità’

19 Ottobre 2024

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Una barzelletta: incentrata su tagli e austerità, senza risorse concrete per le imprese e i giovani, arrogante con i più fragili e troppo timida sugli extraprofitti. Sulla sanità danneggeranno milioni di cittadini visto che le risorse stanziate sono totalmente insufficienti per il sistema sanitario nazionale e non bastano neanche a compensare l’inflazione. I numeri mostrano che gli investimenti in rapporto al Pil non sono mai scesi così in basso dal 2007”. Lo dice Alessandra Todde, governatrice della Sardegna in quota Movimento 5 stelle, in un’intervista al Secolo XIX.