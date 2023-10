Manovra: verso Cdm lunedì alle 9.30, su tavolo anche dpb e decreto fiscale collegato

Ottobre 11, 2023

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – La legge di bilancio dovrebbe arrivare lunedì 16 ottobre, come da attese, sul tavolo del Consiglio dei ministri. La riunione -chiamata ad approvare anche il Documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles e il decreto fiscale collegato- dovrebbe tenersi in mattinata, alle 9.30, riferiscono fonti di governo. Intanto questa sera a Palazzo Chigi si terrà una riunione tra la premier Giorgia Meloni, il ministro Giancarlo Giorgetti e i capigruppo di maggioranza per arrivare a una sintesi; venerdì, poi, l’incontro con le parti sociali, dove la presidente del Consiglio -in missione in Mozambico e Congo- dovrebbe mancare.