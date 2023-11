Manovra: verso ritiro tre emendamenti Lega, rumors su telefonata Meloni-Salvini (2)

Novembre 22, 2023

(Adnkronos) – I tre emendamenti della discordia – su transfrontalieri, spending review e giustizia- sarebbero “non onerosi”, ovvero non porterebbero aggravi. Però la partita sarebbe tutta politica, perché le proposte di modifica del Carroccio finirebbero per minare l’accordo di maggioranza su una manovra blindata. Tanto più che era stato lo stesso Salvini, nella conferenza del 16 ottobre scorso post Cdm, a puntare per primo le fiches su nessuna proposta di modifica da parte della maggioranza.