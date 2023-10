Manovra: Zampa, ‘disabili usati come bancomat’

Ottobre 21, 2023

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Lasciano senza parole i tagli al fondo disabilità che il Governo Meloni ha appena annunciato per rimediare a ciò che manca nel decreto Anticipi. La nostra preoccupazione sui destini delle politiche socio sanitarie è alimentata ogni giorno da una brutta notizia. Ma in questo caso c’è qualcosa di peggio: la mancanza di rispetto nei confronti del mondo della disabilità usato davvero come un bancomat. Ci saremmo attesi dalla ministra Locatelli una reazione dura che invece non è arrivata. Un brutto segnale che non può essere trascurato”. Così la senatrice Sandra Zampa, capogruppo Pd in commissione Affari sociali a Palazzo Madama.