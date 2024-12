Manovra: Zanella (Avs), ‘emendamento caccia ‘pirateria parlamentare’, stralciatelo’

19 Dicembre 2024

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Quella norma non poteva passare. L’emendamento che liberalizza la caccia è un atto di ‘pirateria parlamentare’, approvato sotto la pressione delle lobby venatorie: non mi riferisco solo al merito ma anche al metodo che è stato seguito. Infatti, quella norma è di natura ordinamentale, cioè entra nel sistema giuridico, e dunque, come noi abbiamo chiesto la presidente della Camera Lorenzo Fontana, non doveva essere dichiarata ammissibile. Visto che questo non è stato fatto, ora noi chiediamo che si ripari a questo grave errore stralciando la norma che crea un precedente pericoloso: così la manovra di bilancio potrà ammettere qualsiasi tipo di emendamento. La questione è all’attenzione anche del presidente Mattarella al quale giustamente un cartello di associazioni ambientaliste si sono rivolte per chiedere un intervento che fermi la deregulation venatoria”. Così Luana Zanella, capogruppo di Avs alla Camera, intervenendo alla Camera durante l’esame della manovra di bilancio.

“La legge 157 del 92, che l’emendamento in questione letteralmente fa a pezzi, è il frutto di un equilibrato compromesso tra la volontà di pratica la caccia e le esigenze di tutela dell’ecosistema faunistico. Se i calendari venatori saranno aperti e con la soppressione, di fatto, del ruolo dell’Ispra, l’Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, ogni sforzo di equilibrio sarà annullato”, conclude Zanella.