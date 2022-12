Manovra: Zanella (Avs),’su quota Fondo sanitario prevale buonsenso opposizioni’

Dicembre 18, 2022

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “Prevale il buon senso delle opposizioni”. Così la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella in merito all’emendamento accolto dal Governo e fatto proprio da tutti i capigruppo della Camera per aumentare la quota premiale del fondo sanitario nazionale, cioè quella parte in più di risorse legate a determinati adempimenti. “Dovrebbe essere la regola il prevalere del bene comune. Speriamo che questa convergenza non si limiti a questo episodio”, ha detto Zanella.