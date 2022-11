Novembre 22, 2022

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – “È impressionante: la destra si accanisce in maniera violenta contro le famiglie e le persone più deboli e non fa nulla per le imprese e il lavoro. Colpisce le persone povere e non fa nulla per combattere le cause della povertà. Purtroppo la vita delle persone sarà più dura. Dobbiamo unire l’Italia contro questo scempio”. Così Nicola Zingaretti del Pd su Fb.