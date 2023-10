Ottobre 27, 2023

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – “Un mix tra un thriller e un horror. La finanziaria della destra è stata approvata in Cdm il 16 ottobre ma il testo non esiste. Non è un caso. La maggioranza è divisa e si oscilla tra soluzioni sbagliate e assenza di soluzioni” . Lo scrive su X il deputato dem Nicola Zingaretti.