Mantoan (Agenas), ‘piattaforma nazionale telemedicina pronta 1 gennaio 2024’ 

Novembre 28, 2023

Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) – “Siamo in fase di collaudo, la piattaforma nazionale telemedicina sarà pronta il primo gennaio del 2024. Stanno per essere concluse anche le gare per i verticali di telemedicina e per l’hardware. Da gennaio a giugno saranno affidate a ogni medico di medicina generale e ogni medico dipendente” del Ssn “una postazione per fare una televisita, il teleconsulto a distanza e cominceremo a vedere anche l’arrivo di prestazioni in telemedicina nella piattaforma nazionale anche perché per metà anno, 2024, dovrebbero essere pronte anche le centrali operative territoriali”. Lo ha detto Domenico Mantoan, direttore generale Agenas, questa mattina a Roma, a margine dell’evento ‘L’utilizzo degli strumenti di telemedicina nei percorsi e nei modelli di gestione delle persone con sclerosi multipla’, promosso all’interno del progetto EcoSM (Ecosistema digitale di assistenza e monitoraggio del paziente con sclerosi multipla), realizzato grazie alla collaborazione tra la Società italiana di neurologia (Sin), l’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e Biogen Italia.