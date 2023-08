Mantova: conto alla rovescia per il Gran Premio Nuvolari, al via dal 14 settembre

Agosto 31, 2023

Milano, 31 ago. (Adnkronos) – Scatta il conto alla rovescia per il Gran Premio Nuvolari, la gara internazionale di regolarità dedicata alle auto d’epoca in programma a Mantova dal 14 al 17 settembre prossimi. Quattro giorni di emozioni che riuniranno gli appassionati e i gentlemen drivers con le loro vetture d’epoca, omaggiando il leggendario pilota Tazio Nuvolari, ispiratore di pagine indelebili nella storia dell’automobilismo del XX secolo.

La 33esima edizionesi snoderà su un percorso di 1.130 chilometri tra le regioni centro-settentrionali d’Italia ed i suggestivi panorami dei territori di Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria. Anche quest’anno le icone dell’automobilismo mondiale si ritroveranno in Piazza Sordello, nel cuore della città gonzaghesca, per quella che si prospetta essere un’edizione speciale e ricca di novità.

Come da trentennale tradizione, il numero 1 verrà riservato simbolicamente al mitico Tazio Nuvolari. Poi una rappresentanza di Gt, moderne Gran Turismo, e quindi le 275 auto storiche provenienti dai numerosi paesi in rappresentanza di tutti i continenti e le 49 le case automobilistiche in gara, dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Ferrari e Fiat, alle inglesi Jaguar, Aston Martin, Bentley e Triumph, dalle tedesche Mercedes, Bmw e Porsche fino alle pursang francesi firmate Ettore Bugatti. Quest’anno saranno più di 100 le vetture anteguerra (fabbricate dal 1932 al 1939) che prenderanno parte alla manifestazione. Significativa anche la presenza di numerose auto degli anni ’50; saranno 150 i partecipanti che correranno il Gran Premio con vetture dei marchi Ferrari, Jaguar e Porsche. Insieme alle vetture gioiello sarà possibile anche riconoscere i migliori top driver di categoria, da Alberto Aliverti, vincitore della passata edizione a Vesco, Passanante, Turelli, Fontanella, Di Pietra, Sisti, solo per citarne alcuni. Sarà l’occasione per festeggiare il rientro di Alessandro Gamberini, reduce da un pauroso incidente nell’estate 2022.