Mantova: esce di casa per andare a un incontro, 42enne ritrovata morta**

26 Settembre 2024

Milano, 26 set. (Adnkronos) – E’ uscita di casa dicendo ai suoi familiari che sarebbe andata ad un incontro, ma non vedendola rientrare, la famiglia ha presentato una denuncia che si è conclusa con il ritrovamento del corpo senza vita della giovane donna. E’ accaduto a Viadana, comune del mantovano, lo scorso venerdì 20 settembre. A ritrovare il cadavere della vittima, una 42enne di origine romena, i carabinieri della locale stazione.

La denuncia è stata sporta dalla sorella convivente della donna, la quale ha raccontato ai militari che la sera precedente la sorella si era recata a Viadana per un incontro. Immediatamente è stato attivato il piano provinciale per le ricerche, coordinato dal comando compagnia carabinieri di Viadana. E le investigazioni hanno permesso di ritrovare, nella tarda mattinata di oggi, il cadavere, in un giardino di una villetta nel centro della citata cittadina.

Al momento sono in atto i rilievi e le investigazioni del caso, anche attraverso l’intervento dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Mantova.