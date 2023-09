Mantova: evaso dai domiciliari si era dato alla latitanza, arrestato 30enne

Settembre 27, 2023

Milano, 27 set. (Adnkronos) – Nella mattinata di ieri i carabinieri della compagnia di Gonzaga, nel mantovano, hanno arrestato un 30enne, mettendo fine alla sua latitanza.

Il giovane, già residente in passato a Gonzaga, è stato arrestato in esecuzione di due ordinanze di carcerazione emesse a suo carico. Tre anni fa, il 29 settembre 2020, era evaso dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto e si era reso irreperibile per evitare la carcerazione disposta dalla Corte di Appello di Brescia nell’ambito di un procedimento penale in cui era ritenuto responsabile di una rapina impropria, in concorso con altre due persone, commessa il 2 agosto 2018 a danno di un’attività commerciale di Suzzara, gestita da cittadini cinesi.

Oltre ad essere stato condannato a due anni e dieci mesi di reclusione per tale rapina, inoltre, a marzo scorso, era stato destinatario di un secondo ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura di Modena per un ulteriore condanna a 5 anni, 1 mese e 8 giorni di reclusione, relativa a vari reati, tra cui rapina, furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, commessi nel 2017 a Modena.

Ieri, i militari di Gonzaga, già da tempo sulle sue tracce, hanno fatto irruzione all’interno di una roulotte parcheggiata in agro di Gonzaga. All’interno hanno rintracciato il giovane ricercato ed un suo complice che lo ha favorito per evitare la cattura.

I carabinieri hanno anche accertato, tramite una squadra di tecnici, che i due avevano allestito un allaccio abusivo alla rete elettrica. Per questo entrambi sono stati segnalati in stato di libertà alla procura di Mantova per furto aggravato di energia elettrica. L’arrestato, invece, è stato trasferito al carcere di Mantova.