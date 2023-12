Mantova: in casa aveva kit per serra da marijuana, arrestato 50enne

Dicembre 7, 2023

Milano, 7 dic.(Adnkronos) – Nell’ambito dei continui servizi antidroga disposti dal comando provinciale dei carabinieri di Mantova, i militari della Stazione di Marcaria, lo scorso lunedì, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, in ipotesi accusatoria, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 50enne del luogo.

I militari operanti si sono recati nell’abitazione dell’uomo, già gravato da precedenti di polizia specifici, dove a seguito di perquisizione personale e domiciliare hanno rinvenuto, oltre a 200 grammi di marijuana, alcune dosi di cocaina, un kit completo per la realizzazione di una serra artigianale, nonché materiale vario per la pesatura ed il confezionamento della droga, tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato, su disposizione del pm di turno della procura virgiliana, è stato trasferito al carcere di via Poma.