Mantova: oltre 30 casi di truffe online, complici ‘black friday’ e ‘cyber monday’

Novembre 28, 2023

Milano, 28 nov.(Adnkronos) – Prosegue l’attività di contrasto ai reati di natura telematica da parte dei carabinieri di Mantova. Una trentina i casi scoperti dall’inizio dell’anno, in particolare durante occasioni come ‘black friday’ e ‘cyber monday’. L’ultimo caso riguarda un cittadino di Porto Mantovano che, convinto di avere a che fare con un venditore specializzato nel commercio di piscine da giardino, ha inviato un bonifico di oltre seicento euro. A distanza di breve tempo, però, il finto professionista si è reso irreperibile e la piscina non è mai arrivata.

Un altro caso ha coinvolto un cittadino di Roverbella, rimasto vittima di truffa a seguito di trattativa privata su un noto portale di e-commerce. Il suo obiettivo era acquistare un generatore con particolari caratteristiche; a fronte di una spesa di oltre trecento euro, però, ha ricevuto un oggetto diverso e, peraltro, non funzionante. Stessa sorte per un agricoltore di San Benedetto Po, alla ricerca di due pneumatici agricoli: a fronte di una trattativa privata su un noto marketplace, onorata con un anticipo di millesettecento euro, il venditore, dopo aver incassato il denaro, ha fatto perdere le sue tracce.

In tutti questi casi i presunti autori sono stati individuati e segnalati alle autorità competenti. Tuttavia, qualora ci si trovasse nel mezzo di una truffa, è bene sapere che quasi sempre è possibile risalire ai responsabili. Per questo i carabinieri invitano a denunciare, anche per evitare che altri possano ricadere in queste fastidiose trappole.