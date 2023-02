Mantova: si finge tecnico del gas e tenta di truffare anziana ma lei lo mette in fuga

Febbraio 24, 2023

Milano, 24 feb. (Adnkronos) – Ha suonato alla porta dell’abitazione di una 81enne fingendo di essere un tecnico della società del gas incaricato dei controlli nella zona, ma poco dopo la donna si è insospettita e lo ha messo in fuga. E’ accaduto a Poggio Rusco, nel mantovano.

Il malintenzionato, un giovane, si è presentato alla porta di casa della signora riferendo che era in corso una fuga di gas e che, per evitare eventuali esplosioni o danni, avrebbe dovuto disattivare le prese elettriche e depositare gli oggetti di valore in un luogo sicuro. A quel punto, temendo che si trattasse di una truffa come quelle di cui aveva sentito parlare durante una serie di incontri nell’ambito del progetto ‘ascolto, ascoltiamoci’, tenuti dal comandante della locale stazione dei carabinieri, ha intimato allo sconosciuto di andarsene altrimenti avrebbe chiamato i soccorsi. Il giovane quindi è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

“La campagna di informazione che negli ultimi anni l’Arma dei carabinieri sta portando avanti per arginare il fenomeno delle truffe agli anziani sta dando i suoi frutti -spiegano gli investigatori-. I carabinieri, che ora svolgeranno le dovute indagini per identificare il truffatore, invitano costantemente i cittadini a non consentire a persone estranee e sconosciute l’accesso alla propria abitazione. E nel dubbio, è sempre utile contattare le forze dell’ordine o farsi assistere da familiari”.