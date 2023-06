Mantovani (Manageritalia): “Manager ha ruolo centrale quando l’impresa ha obiettivi nuovi”

Giugno 30, 2023

Bologna, 30 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “La crescita è trainata dalla professionalità, dalle competenze e dall’innovazione. Il manager ha un ruolo centrale nel momento in cui l’impresa si dà degli obiettivi nuovi”. A dirlo Mario Mantovani, presidente Manageritalia, intervenendo a Bologna al Festival del lavoro 2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi.

“E’ chiaro – sostiene – che se l’azienda è ferma in una nicchia, magari profittevole per un certo periodo di tempo, non ha una grande necessità di innovazione e di ricorrere a un manager esterno”.

“In Italia – spiega – l’anomalia non sta tanto sui vertici delle imprese quanto sulla scelta di affidare incarichi su base familiari che non è detto che corrispondano alle professionalità migliori”.