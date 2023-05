Manzoni: Mattarella, ‘grande italiano e grande milanese, maestro di letterati e patrioti’**

Maggio 22, 2023

Milano, 22 mag. (Adnkronos) – “Ho deposto questa mattina, a nome della Repubblica, una corona di fiori sulla tomba di Alessandro Manzoni, in occasione del 150/mo anniversario della morte. Un grande scrittore, un grande italiano, un grande milanese. Perché non si potrebbe spiegare Manzoni senza Milano e, credo che si possa dire, Milano senza Manzoni”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia organizzata a Casa Manzoni.

Una iniziativa “che, così raccolta e partecipata -ha sottolineato il Capo dello Stato- sarebbe piaciuta ad Alessandro Manzoni”, con la quale “vogliamo rendere testimonianza di quanto l’Italia gli sia debitrice, in termini di pensiero, di produzione letteraria, di esempio morale, di evoluzione della lingua. Manzoni, uno degli spiriti più nobili del nostro Ottocento, protagonista del Romanticismo e del Risorgimento italiano. Definito, a ragione, il padre del romanzo italiano e maestro indiscusso di tante generazioni di letterati e di patrioti”.