Marcantonio: ”Grande Anima’ è invito a riflettere su quanto natura è nelle nostre mani’

Gennaio 20, 2023

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Grande Anima vuole essere un invito a riflettere su quanto la natura sia nelle nostre mani e su quanto la bellezza naturale sia delicata. L’opera ci fa riflettere sulla morte attraverso lo scheletro, ma le lampade siamo noi, quindi, se la balena vive è anche responsabilità nostra”. Lo ha detto l’artista Marcantonio a margine della cerimonia di presentazione della sua opera presso l’Aeroporto di Fiumicino dal nome “Grande Anima”.

“Tutta la mia produzione ha come tema il rapporto tra uomo e natura. Molto spesso uso animali e parti artificiali, come nel caso di Grande Anima – ha continuato parlando della produzione delle sue opere -. Mi piace l’idea di essere in un luogo che non è d’arte ma è di viaggio e di transito. L’arte deve avere il prezzo della gratuità, quindi, questo è un regalo”.