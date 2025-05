Marche: dal 23 maggio tour Ricci, 20 tappe in 40 giorni e 225 comuni coinvolti

20 Maggio 2025

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Ascolto, confronto, partecipazione”: con queste tre parole chiave, Matteo Ricci – europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche – lancia il tour che lo vedrà in viaggio in tutti i comuni marchigiani. Si parte venerdì 23 maggio da Ancona. In totale saranno 20 tappe in 40 giorni; 225 comuni coinvolti, dove Ricci incontrerà cittadini, amministratori locali, imprese, associazioni. Si legge in una nota.

“Bisogna ascoltare e toccare con mano tutte le comunità della nostra regione affinché si possa costruire un confronto che tenga conto di tutti i marchigiani e che renda partecipe ogni realtà delle Marche. Vogliamo essere un cambiamento vero per questa regione, per questo dobbiamo ascoltare tutte e tutti, visitare ogni comune della nostra regione e aprirci al dialogo”, spiega Ricci.

“Vogliamo costruire delle Marche grandi – aggiunge Ricci – perché in questi ultimi cinque anni troppi marchigiani sono stati dimenticati e troppe realtà sono state abbandonate. Sarà un viaggio formativo, per me in primis, perché mi consentirà di ascoltare i marchigiani, di confrontarmi con loro e di renderli partecipi del cambiamento che desideriamo dare alla nostra regione”, conclude Ricci.