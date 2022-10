Ottobre 27, 2022

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – “Letta ha ragione” sulla marcia su Roma, “fa bene a ricordare che in Italia non può più esserci la perdita della libertà. Io darei la vita piuttosto che perdere la libertà e per difendere la libertà”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Dritto e Rovescio su Rete4.