Marcinelle: Ascani (Pd), ‘troppe vittime ogni giorno, tenere alta attenzione’

8 Agosto 2024

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “A Marcinelle, l’8 agosto 1956, la spaventosa tragedia che spezza la vita di 262 minatori. Tra loro, 136 emigrati italiani. In Europa e nel nostro Paese molta strada è stata fatta per assicurare condizioni di sicurezza e dignità sul lavoro. Ma troppe sono ancora le vittime, ogni giorno. Perciò è necessario tenere sempre alta l’attenzione sui diritti dei lavoratori e combattere sfruttamento e precarietà”. A scriverlo in una nota è la vicepresidente della Camera in quota Pd Anna Ascani.