Marcinelle: Foti, ‘ricorrenza indelebile, onore a vittime’

8 Agosto 2024

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Ricorre oggi l’anniversario della tragedia di Marcinelle, nella quale persero la vita 262 minatori, 136 dei quali italiani, di cui onoriamo il ricordo. A 68 anni da quel tragico evento, che dal 2001 segna inoltre la ‘Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo’, ricordiamo i tanti altri nostri connazionali che, in cerca di un futuro migliore lontano da casa, sono morti sul lavoro in ogni continente. Una ricorrenza indelebile, quella di Marcinelle, non solo in memoria del sacrificio dei nostri emigranti ma anche perché sia da monito per le tante, troppe morti bianche dei nostri giorni”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.