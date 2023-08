Marcinelle: Pittalis (Fi), ‘momento di memoria e riflessione su emigrazione’

Agosto 8, 2023

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “E’ sempre con profonda tristezza che ricordiamo la tragica esplosione nella miniera di carbone di Bois du Cazier a Marcinelle, in Belgio, dove morirono 262 minatori di cui 136 italiani”. Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia Pietro Pittalis. “Un plauso alla vista del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che dimostra la sensibilità verso la comunità italiana in Belgio in un momento di memoria e riflessione di ciò che è stato il significato dell’emigrazione, vissuta anche da moltissimi sardi, con l’obiettivo di migliorare la qualità del lavoro e la prospettiva di benessere delle proprie famiglie. Il terribile incidente, che rimarrà sempre nei nostri ricordi, ci ispira tutt’oggi a continuare a migliorare le condizioni di lavoro affinché tragedie simili non si ripetano mai più”, conclude l’esponente azzurro.