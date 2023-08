Marcinelle: Renzi, ‘lavoratori hanno tenuto alto il nome del nostro Paese con dignità e coraggio’

Agosto 8, 2023

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Era l’8 agosto 1956 quando Marcinelle in Belgio fu il teatro di una terribile strage di minatori italiani. Nel mio ufficio conservo la lampada da lavoro che mi regalò Mario, sopravvissuto per quello che lui definiva un ‘miracolo’ alla strage. Mario non è più con noi ma, conservando quella lampada, porto nel cuore la memoria dei nostri connazionali che all’estero nel dopoguerra erano spesso trattati male e costretti ai lavori più umili e difficili. Ma che hanno tenuto alto il nome del nostro Paese con dignità, coraggio e tenacia. Grazie a Mario e a tutte le famiglie dei caduti sul lavoro per la testimonianza che ci hanno lasciato in eredità”. Lo scrive sui social Matteo Renzi, leader e senatore di Italia viva.