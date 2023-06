Marcinelle: Tajani, ‘l’8 agosto sarò lì in ricordo dei minatori italiani morti’

Giugno 23, 2023

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – “L’8 agosto sarò a Marcinelle per ricordare i minatori morti in quella miniera di carbone che rappresentano in maniera drammatica il contributo che noi italiani abbiamo dato non solo alla crescita del Belgio ma di tutta l’Unione Europea”. Lo ha annunciato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo alla Farnesina alla chiusura dell’assemblea plenaria del Cgie.

“Erano uomini che lavoravano in condizioni incredibili – ha aggiunto Tajani – per 12 ore sdraiati con 20 centimetri d’aria sopra la testa, nessuno saprebbe più farlo oggi. Li ringraziamo per i loro sacrifici, sono caduti sul lavoro. Siamo loro grati, per quello che hanno fatto per la nostra crescita economica. Erano prevalentemente meridionali. Ricordo quanti sacrifici ha fatto il nostro meridione, offrendo capitale umano. E’ per questo motivo che voglio rendere omaggio a quei caduti che tanto hanno fatto per l’Italia”.