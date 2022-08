Agosto 8, 2022

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Marcinelle è una delle pagine più tragiche della storia europea. 262 minatori, di cui 136 italiani, morirono in un incendio a centinaia di metri sotto terra. In quella miniera si parlava italiano. Connazionali caduti lavorando anche per risollevare l’economia italiana. La polemica politica sulla loro memoria andrebbe evitata”. Lo scrive su Facebook Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.