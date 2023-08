Marcinelle: Testa (Fdi), ‘a Manoppello onore al sacrificio del lavoro italiano nel mondo’

Agosto 8, 2023

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “L’incendio nella miniera di carbone ‘Bois du Cazier’ di Marcinelle in Belgio divampò alle 8.10 dell’8 agosto 1956. Le fiamme causarono la morte di 262 minatori di 12 nazionalità. Più della metà, 136, erano italiani di cui 60 abruzzesi soprattutto di Manoppello, Lettomanoppello e Turrivalignani, in provincia di Pescara. In ricordo della tragedia, oggi la miniera Bois du Cazier è diventata patrimonio Unesco e, in memoria dei nostri connazionali che furono capaci di costruire grandi opere e che lì persero la vita, l’8 agosto è diventata la ‘giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo’. Anche questa mattina ero a Manoppello, alle 8.10 in punto, per onorare gli abruzzesi e gli italiani tutti che con il loro sacrificio, da allora, hanno conquistato rispetto e ammirazione ovunque”. È quanto dichiara il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa.