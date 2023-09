Marcolin: sigla accordo licenza con Mcm fino al 2028

Settembre 11, 2023

Milano, 11 set. (Adnkronos) – Marcolin, tra le aziende leader a livello mondiale nel settore dell’eyewear, e Mcm, la maison di lusso tedesca nata nel 1976 a Monaco, hanno siglato accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione mondiale degli occhiali Mcm Eyewear fino al 31 dicembre 2028. Marcolin svilupperà le collezioni eyewear di Mcm secondo i valori fondanti del brand, che ha sempre coniugato artigianalità, design e sostenibilità nelle sue creazioni. La prima collezione di occhiali da sole e da vista Mcm prodotta da Marcolin sarà disponibile in negozi selezionati a partire da gennaio 2024.

Nato dall’atmosfera innovativa e rivoluzionaria degli anni ’70 a Monaco ed emergendo come fresca alternativa al lusso più tradizionale, Mcm incarna da subito l’essenza de ‘l’enfant terrible’. Creando accessori per l’audace jet-set dell’epoca, il marchio conquista da subito riconoscibilità a livello internazionale. Oggi Mcm esplora una nuova era di eleganza, coniugando il desiderio di viaggiare e l’inclusività con le più variegate esigenze del viaggiatore moderno e del nomade digitale odierno.

Celebrato da leader del settore, da creativi e atleti, Mcm vanta una presenza globale che comprende più di 650 store in città importanti come Monaco, Parigi, New York e Tokyo, diffondendo la sua artigianalità impareggiabile e il suo design irriverente in tutto il mondo.