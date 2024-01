Mare: in Cdm informativa Musumeci su ‘economia blu’

Gennaio 31, 2024

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – Il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, ha svolto in Consiglio dei ministri “una informativa in merito all’iter di predisposizione del disegno di legge, collegato alla legge di bilancio, relativo alla “economia blu”, cioè sull’uso economico del mare e sugli interventi per promuovere investimenti in ricerca, sperimentazione, messa in sicurezza ambientale e valorizzazione economica dell’ambito marino”. Lo rende noto Palazzo Chigi.